Jimi Blue Ochsenknecht (26) nimmt dieses Jahr an der RTL-Tanzshow Let's Dance teil. Dort muss er gegen 13 weitere Kandidaten im Parkett-Duell antreten. Seine Schwester Cheyenne Ochsenknecht (18) kennt ihren Bruder genau und weiß auch, was seine Stärken und Schwächen sind. "Früher hat er ja sehr viel getanzt. Das wird nicht so schlimm sein. Aber ich glaube, innerhalb einer Woche die Choreo zu lernen, das wird schlimm”, erzählt Cheyenne gegenüber Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de