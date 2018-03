Ab heute Abend heißt es endlich wieder: Let's Dance! 14 tanzwütige Promis aus den Kategorien YouTube, Comedy und Fernsehen wagen ihr Glück auf dem TV-Parkett und werden ihr Rhythmusgefühl bei Tango, Rumba und Cha-Cha-Cha unter Beweis stellen. Doch wer wird am Ende nicht nur die Jury um Motsi Mabuse (36), Joachim Llambi (53) und Jorge Gonzalez (50), sondern auch das Publikum in den heimischen Wohnzimmern überzeugen? Diese Kandidaten sind die heißesten Anwärter auf den Pokal!

Kandidat Jimi Blue Ochsenknecht (26) wird sich die Butter auf alle Fälle nicht vom Brot nehmen lassen. Der Schauspieler und Musiker machte seinen Konkurrenten bereits vorab eine deutliche Kampfansage. "Zieht euch warm an, in die zweite Runde schaffe ich es auf jeden Fall", witzelte er im Promiflash-Interview. Mit den Netz-Twins Heiko (18) und Roman Lochmann (18) erwartet den Spross von Natascha Ochsenknecht (53) aber gleich die doppelte Lochi-Konkurrenz. Ob die Social-Media-Stars ihren Kontrahenten eiskalt den Rang ablaufen werden? Mit 2,5 Millionen YouTube-Abonnenten haben die Zwillingsbrüder immerhin schon jetzt eine beachtliche Fanbase.

Auch bei den Damen wird es nicht langweilig. Ex-Bachelorette und Sportskanone Jessica Paszka (27) trainiert bereits seit Monaten im Fitnessstudio und bewies erst zuletzt: Sie ist in absoluter Topform! Für die Die Höhle der Löwen-Unternehmerin Judith Williams (45) ist die Teilnahme an der beliebten Tanzshow derweil aus sentimentalen Gründen etwas ganz Besonderes: Ihre Leidenschaft fürs Tanzen entdeckte die Beauty-Spezialistin bereits in jungen Jahren und studierte neben klassischem Gesang auch Ballett in London. Ob sie von ihren Erfahrungen profitieren kann und sich den Titel "Dancing Star 2018" sichern wird?

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Arya Shirazi "Let's Dance"-Kandidat Jimi Blue Ochsenknecht

MG RTL D / Arya Shirazi Heiko Lochmann, Kandidat bei "Let's Dance" 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Roman Lochmann, Teilnehmer bei "Let's Dance" 2018

MG RTL D / Arya Shirazi "Let's Dance"-Teilnehmerin Jessica Paszka

MG RTL D / Arya Shirazi Judith Williams, "Let's Dance"-Kandidatin 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Ingolf Lück, Kandidat bei "Let's Dance" 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Julia Dietze, "Let's Dance"-Kandidatin 2018

MG RTL D / Arya Shirazi "Let's Dance"-Kandidat Thomas Hermanns

MG RTL D / Arya Shirazi Iris Mareike Steen, "Let's Dance"-Kandidatin 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Chakall, "Let's Dance"-Kandidat 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Tina Ruland, Kandidatin bei "Let's Dance" 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Barbara Meier, Teilnehmerin der elften "Let's Dance"-Staffel

MG RTL D / Arya Shirazi "Let's Dance"-Kandidat Bela Klentze

MG RTL D / Arya Shirazi Charlotte Würdig, "Let's Dance"-Kandidatin der elften Staffel



