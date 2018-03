Sie macht sich bereit für den Nachwuchs! Bonnie Strange (31) und ihr Freund Leebo Freeman erwarten in wenigen Monaten ihr erstes gemeinsames Baby. Lange hatte sie das süße Geheimnis für sich behalten und schockte ihre Fans in den sozialen Netzwerken mit ihrer Babykugel, denn sie war bereits in der 23. Woche! Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, hat sie bisher nicht verraten. Doch nun malert die werdende Mutter eine Wand – in Blau!

Will sie ihren Followern damit einen heißen Tipp geben? In ihrer Insta-Story klagt Bonnie über Langeweile und präsentiert die besagte blaue Wand. Dazu schreibt sie: "Außerdem habe ich das hier angefangen. Könnt ihr euch vorstellen, wie langweilig mir ist?" Falls es sich bei ihrem aktuellen Malerprojekt um das Kinderzimmer handelt, wäre die Farbe ein eindeutiges Indiz, dass das Paar einen Jungen erwartet! Dennoch gibt die Schwangere keinen einzigen Hinweis auf das Baby. Will sie die User nur auf eine falsche Fährte locken? Vielleicht folgt demnächst ja eine Auflösung.

Eines steht jedoch fest: Egal ob Junge oder Mädchen, Bonnie und Leebo freuen sich sehr auf den Sprössling. Der Bald-Papa kündigte nämlich schon an: "Ich kann es kaum erwarten, diesen Kleinen mit Liebe zu erdrücken!"

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model

Instagram / bonniestrange Model Bonnie Strange im Morgenmantel

Splash News Leebo Freeman und Bonnie Strange bei der "Bread & Butter" 2017

