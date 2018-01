Diese Nachricht haut alle Fans von Bonnie Strange (31) regelrecht um! Die Influencerin, die seit dem Sommer mit Model Leebo Freeman zusammen ist, soll jetzt schwanger sein. Dabei gibt es seit Wochen sogar Gerüchte um eine Trennung. Nun sorgt ausgerechnet Bonnie selbst für einen riesigen Aufschrei – ganz in Manier von Superstar Beyoncé Knowles (36) veröffentlicht sie jetzt ein kreatives Schwangerbild von sich! Doch die Fans fragen sich: Kann das wirklich sein?

Auf Instagram sieht man die nackte Bonnie nur in Glitzer gehüllt. Schützend hält sie ihre rechte Hand auf ihren Bauch – ihren großen Bauch! Dazu schreibt sie: "Das Gerücht ist wahr! Leebo und ich werden Mama und Papa!" Dazu verrät sie auch gleich, dass sie angeblich schon in der 23. Woche sei. Neben den vielen Glückwünschen, die sich unter ihrem Post sammeln, stellen sich aber auch viele Frage, wie Bonnie diesen schon üppigen Bauch so lange verstecken konnte. Noch vor wenigen Tagen postete sie nämlich extrem schlanke Fotos aus dem Skiurlaub, eine Schwangerschaft ließ sich da noch nicht einmal erahnen.