Das sieht aber ganz und gar nicht nach "Zeit für sich" aus! Selena Gomez (25) und Justin Biebers (24) Beziehungs-Wirrwarr wird wohl niemals ein Ende nehmen. Erst vor Kurzem fanden die Ex-Flammen wieder zueinander. Nach einem Turtel-Pic nach dem anderen machte ein Herzenspost von Sel anlässlich Justins Geburtstag das Liebes-Comeback komplett – bis der öffentliche Liebesschmaus wieder zum Erliegen kam. Mit verdächtigen Aufnahmen geht der Beziehungszirkus jetzt wieder von vorne los!

Neue Aufnahmen zeigen die "Hands to myself"-Sängerin und den Mädchenschwarm wieder auf ein und demselben Fleckchen: In einer Kirche in Los Angeles setzen die On-Off-Lover ihre üblichen Messebesuche fort und trotzen damit sämtlichen Trennungsgerüchten. Nach dem gemeinsamen Gottesdienst nimmt das Treffen aber schnell einen subtileren Verlauf: Kaum aus der Tür heraus, trennen sich die Wege der Kirchgänger. Während Selena sofort in ihr Auto springt, legt Biebs ein paar Schritte zu Fuß zurück.

Dass die beiden offensichtlich nicht voneinander loskommen, überrascht nicht: Wie ein Insider E! Online berichtete, standen die brünette Beauty und der aktuell langhaarige Musiker selbst während ihrer öffentlichen Sendepause noch heimlich in Kontakt.

Splash News Selena Gomez und Justin Bieber in einer Villa auf Jamaika im Rahmen der Hochzeit seines Vaters

Anzeige

Pap Nation / Splash News Selena Gomez, Schauspielerin

Anzeige

Pap Nation / Splash News Justin Bieber, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de