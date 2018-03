Model und Löwenmama Sara Kulka (27) bekommt wieder ein Baby! Naja, zumindest greift sie einer Normalo-Mutter unter die Arme, die mit ihrem kleinen Würmchen überfordert ist. Das Ganze wird mit der Kamera begleitet – und das Kind hat auch einen Namen: "Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen". Die RTL2-Show wird ab dem 21. März im TV ausgestrahlt. Sara blickte im Netz auf die Dreharbeiten zurück!

"Es war sehr spannend und emotional für mich", postete Sara in ihrer Insta-Story. Der Reality-Star begleitet im Format eine junge Frau, die während der Schwangerschaft von ihrem Freund verlassen wurde. Mehr Details gibt es bislang leider nicht. Aber Sara dürfte die perfekte Unterstützung sein. Denn: Sie steht mit beiden Beinen fest im Leben und gibt alles für ihre beiden Töchter Matilda und Annabell. Die Strahlefrau hat hingegen einen festen Partner, den sie aus der Öffentlichkeit raushält.

Neben Sara helfen auch Natascha Ochsenknecht (53), Kim Gloss (25), Silvia Wollny (53), Janine Kunze (43) und Jessica Wahls (41) den schwangeren Frauen. Was sagt ihr zum neuen Baby-Format? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Instagram / kulkasara Sara Kulka und ihre Töchter Matilda und Annabell

Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen, RTL II Natascha Ochsenknecht bei "Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen"

