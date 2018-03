Angelt sie sich jetzt den nächsten Badboy? Amber Heard (31) war nach der skandalösen Scheidung von Johnny Depp (54) das Thema in Hollywood. Nach schweren Vorwürfen wie häuslicher Gewalt und Suchtproblemen lieferte sich das Ex-Ehepaar eine öffentliche Schlammschlacht. Danach angelte sich die Schauspielerin den millionenschweren Unternehmer Elon Musk (46). Doch auch diese Beziehung zerbrach vor wenigen Wochen. Hat die Beauty schon jetzt den nächsten Mann in der Pipeline?

Sie trafen sich nach der Oscar-Verleihung zum Dinner! Amber wurde nach den zahlreichen Afterpartys gemeinsam mit Sean Penn (57) in der Bar des Sunset Tower Hotels gesichtet. Gegenüber Page Six verriet ein anderer Gast des Lokals, dass die beiden einen tollen Abend miteinander verbracht haben: "Sie sahen aus, als hätten sie ein Date. Sie teilten sich eine Flasche Wein und waren sehr vertraut miteinander. Manchmal waren sie in ihre Unterhaltung vertieft und dann lachten sie wieder." Hatten die beiden Hollywoodstars also tatsächlich ein Rendezvous?

Vielleicht hat Amber den Schauspieler auch einfach ganz zufällig getroffen. Schließlich sollen sie und ihr Ex Elon nach den Oscars die gleiche Party besucht haben. Und um dem Unternehmer nicht über den Weg zu laufen, soll die 31-Jährige die Veranstaltung fluchtartig verlassen haben. Ist sie dem Filmproduzenten dabei vielleicht direkt in die Arme gelaufen?

Phillip Faraone/Getty Images for The Art Of Elysium Amber Heard bei der 11th Annual HEAVEN Gala

Kevin Winter / Getty Images Sean Penn, Oscar-Preisträger

VOX Amber Heard und Johnny Depp

