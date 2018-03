In wenigen Wochen feiert Verona Pooth (49) ihren 50. Geburtstag. Ihrem Traumbody sieht man ihr Alter aber gar nicht an. Mit heißen Bikini-Pics beweist die zweifache Mutter immer wieder, dass sie sich wirklich nicht verstecken muss. Aber wie hält der TV-Star sich so fit? Im Promiflash-Interview spricht die Werbe-Ikone über ihr ungewöhnliches Fitnessprogramm: "Wir müssen mehr auf die Männer hören. Man kann ja den Boden wischen und das macht alles so eine tolle Figur, sagt Franjo immer und er hat vielleicht Recht.”



