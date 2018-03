Die Germany's next Topmodel-Familie vergrößert sich um ein weiteres Mitglied – Hana Nitsche (32) erwartet ihr erstes Baby! Erst am Donnerstag verkündete die einstige Drittplatzierte die süßen Neuigkeiten und zeigte sich bei der Colgate White Night im absoluten Schwanger-Glow. Ihre GNTM-Kolleginnen sind ebenfalls begeistert von der freudigen Erwartung: "Das ist mega schön, ich habe auch schon vorher gesagt: Ich finde es immer sehr wichtig, neben der Karriere auch an Familie zu denken, weil man nicht für immer Model bleibt", freut sich Fata Hasanović (23) im Promiflash-Interview – und auch Rebecca Mir (26) ist happy: "Überall Babys, voll schön!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de