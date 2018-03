Der Baby-Boom findet einfach kein Ende! Nachdem bereits ihre Promikolleginnen Sila Sahin (32), Annemarie Carpendale (40) oder Anna Maria Damm (21) ihren zukünftigen Familienzuwachs verkündeten, lässt nun auch Hana Nitsche (32) völlig unerwartet die Schwangerschaftsbombe platzen! Die Modelbeauty, die 2007 durch Germany's next Topmodel bekannt wurde und dort den dritten Platz belegte, bestätigt die freudige Botschaft nun höchstpersönlich: Ja, sie erwartet ihr erstes Kind!

Damit haben ihre Fans wohl nicht gerechnet: Mit 32 Jahren wird Hana Nitsche zum ersten Mal Mutter. In einem Bild-Gespräch bestätigt die Wahlamerikanerin nun, dass sie bereits im vierten Monat schwanger ist. Der Vater des Kindes soll Medienberichten zufolge ein Unternehmer aus den USA sein. Für das gemeinsame Familienglück zieht Hana derzeit sogar in Betracht, von New York nach Kalifornien zu ziehen.

Diese Babynews ist eine echte Überraschung: Über Hanas Beziehungsstatus herrschte in den vergangenen Monaten nämlich Unklarheit. Nachdem sie mit dem Unternehmer Russel Simmons und dem Fitnesscoach Sam Moorman liiert gewesen war, wurde ihr zuletzt eine Liaison mit Boxer Floyd Mayweather (41) nachgesagt. "Ich bin zurzeit nicht sonderlich auf der Suche nach einer Beziehung", dementierte die brünette Beauty die Liebesgerüchte jedoch.

Andrew Toth/Getty Images for Spotify Hana Nitsche bei einem Spotify-Event in New York 2017

Sascha Steinbach/Getty Images Hana Nitsche, Model

Sean Gallup/Getty Images for Marcel Ostertag Hana Nitsche, Model

