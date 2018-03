Der Star des Abends schwänzte die Veranstaltung – aber aus einem guten Grund! Am vergangenem Wochenende fand die Verleihung der iHeartRadio Music Awards statt und lockte viele Stars wie Iggy Azalea (27), Camila Cabello (21) und Paris Hilton (37) nach Kalifornien. Ed Sheeran (27) glänzte jedoch durch Abwesenheit – und das, obwohl der rothaarige Singer-Songwriter der Abräumer bei den Awards war!

Der 27-Jährige gewann gleich zwei Preise: Sein Hit "Shape of You" wurde als bester Song auszeichnet und er selbst wurde zum Künstler des Jahres gekürt. Die Preise nahm der Musiker aber nicht persönlich entgegen, sondern hielt seine Dankesrede per Live-Schaltung aus Melbourne in Australien. Dort ist er momentan auf Tour. Auch andere Celebrities erschienen nicht bei dem Event: Die Fans warteten zum Beispiel vergebens auf einen Auftritt von On-Off-Pärchen Selena Gomez (25) und Justin Bieber (24). Neben Ed konnte sich noch eine Künstlerin über mehrere Awards freuen: Cardi B – die Sängerin wurde als beste Nachwuchskünstlerin ausgezeichnet und durfte zwei Statuen mit nach Hause nehmen.

Rock-Künstler des Jahres: Metallica

Rock-Song des Jahres: "Run" - Foo Fighters

Ob Ed bei der Echo-Verleihung am 12. April 2018 ebenfalls zum großen Sieger wird? Der gefühlvolle Sänger ist für den deutschen Musikpreis sage und schreibe vier Mal nominiert. In der Sparte "Hit des Jahres" ist er sogar zwei Mal vertreten: mit seiner Up-Tempo-Nummer "Shape of You" und mit dem Liebeslied "Perfect".

Hip-Hop-Song des Jahres: "Wild Thoughts" - DJ Khaled (42) featuring Rihanna (30) and Bryson Tiller

Bester Nachwuchskünstler: Cardi B

Hier die wichtigsten Preisträger im Überblick:

Bestes Duo/beste Band: Marron 5

Künstlerin des Jahres: Taylor Swift (28)

Künstler des Jahres: Ed Sheeran

Bester Pop-Nachwuchskünstler: Liam Payne (24)

Bester Hip-Hop-Nachwuchskünstler: Cardi B

Song des Jahres: Ed Sheeran

Christopher Polk / Staff / Getty Images Cardi B bei den iHeart Music Awards

Anzeige

Christopher Polk / Staff / Getty Images Cardi B, Musikerin

Anzeige

Paul Kane/Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de