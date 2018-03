Ist sie mit Anfang 40 tatsächlich noch einmal in freudiger Erwartung? Offiziell ist Drew Barrymore (43) eigentlich Single und lebt vom Vater ihrer zwei Töchter Olive und Frankie getrennt. Einen Partner und potenziellen Babydaddy gibt ist also theoretisch gerade nicht im Leben der Schauspielerin. Doch aktuelle Aufnahmen von Drew lassen die Fans munkeln. In einem Social-Media-Clip hat die Zweifach-Mom ein verdächtiges Bäuchlein – ist Drew also schwanger?

Es ist eigentlich nur ein harmloser Clip aus einer Flughafen-Lounge. Doch er bringt die Gerüchteküche zum Brodeln. Im Rahmen der Pressetour zur neuen "Santa Clarita Diet"-Staffel musste Drew nach Manila fliegen. In dem kurzen Instagram-Video tänzelt die 43-Jährige zwischen den Stühlen des Airport-Restaurants umher – und schiebt dabei wirklich eine ziemlich runde Kugel vor sich her. "Ist sie schwanger?", fragte da nicht nur ein Follower des Hollywood-Stars.

Wahrscheinlicher als eine Schwangerschaft ist allerdings, dass die "3 Engel für Charlie"-Darstellerin einfach nur auf den Schönheitswahn der Filmbranche pfeift und öfter mal aufs Kalorienzählen verzichtet. In den vergangenen Monaten und Jahren wurde Drew nämlich immer mal wieder mit Wohlfühlplauze gesichtet. Außerdem genießt die gebürtige Kalifornierin in dem Clip ein Glas Champagner.

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore mit ihren Töchtern

Carlos Alvarez/Getty Images Drew Barrymore bei der Promo für die Netflix-Serie "Santa Clarita Diet" in Madrid 2017

Cousart/JFXimages/WENN Drew Barrymore mit einem unbekannten Mann und ihren Töchtern Frankie und Olive

