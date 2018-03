Ist Daniel Völz (33) selbst schuld an seinem Sexelor-Image? Der 33-Jährige scheint sich während der Ausstrahlung von Der Bachelor jede Menge Kritiker geschaffen zu haben – und auch die Ex-Bachelorette-Boys Niklas Schröder und Sebastian Fobe (32) sind nicht die größten Fans des Rosenkavaliers! Doch welche Fehler hat Daniel in der Show gemacht? "Er hat Jeder das Gleiche gesagt. Also alle waren bezaubernd, schön, süß. Die Mädels reden ja untereinander, das muss ihm ja klar sein", erklärt Sebi gegenüber Promiflash. Nik ergänzt: "Er ist ein Bachelor, der muss authentisch sein, der muss anders sein als die Masse, der muss sich abheben!"



