Er bringt die Mädels zum Kreischen – aber Lukas Rieger (18) selbst hat noch nicht die Eine gefunden, bei der sein Herz zu hüpfen beginnt! Der Sänger ist nämlich nicht nur musikalisch solo unterwegs: Der heiß begehrte Teenie-Schwarm kann seinen Erfolg leider noch nicht mit einer Liebsten an seiner Seite feiern. Dabei hat Lukas gar nicht so hohe Ansprüche an seine Traumfrau!

"Ich möchte jemanden, von dem ich sagen kann: dem vertraue ich, den mag ich und mit dem kann ich über alles reden", verriet der Musical.ly-Star über sein Beuteschema im BZ-Interview. Doch die Suche gestaltet sich etwas schwierig, denn obwohl er schon gerne eine Freundin hätte, habe er eigentlich gar nicht die Zeit für sie. "Es ist gerade so viel los, da ist es ganz schwer, jemanden kennenzulernen. Ich denke, das muss durch Zufall passieren", erzählte der "Treasure"-Interpret.

Und für die Zukunft hat Lukas schon einige Ideen, bei denen seine Herzdame vermutlich mitziehen müsste. "Vielleicht gehe ich mal wieder nach Amerika. Ich habe ja auch viele Freunde, die da sind. Ich möchte auf jeden Fall nach Amerika gehen", erzählte er im Promiflash-Interview.

Instagram / lukasrieger Lukas Rieger, YouTube-Star

WENN Lukas Rieger, Sänger

Florian Ebener / Getty Images Lukas Rieger bei der 1Live Krone 2017

