Erster gemeinsamer Auftritt als Paar! Am Samstag waren Faye Montana und Lukas Rieger (20) bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala in Berlin. Seit vergangenen August ist klar, dass die YouTuberin und der Sänger wieder zusammen sind – zuvor waren sie für wenige Monate getrennt. Aber auch seit ihrem Liebes-Comeback sucht man süße Zweier-Schnappschüsse auf ihren Social-Media-Profilen vergebens. Umso schöner, dass das Duo jetzt auf der Charity-Veranstaltung für Kinder in Not war: Verliebt posierten sie erstmals für die anwesenden Fotografen auf dem roten Teppich!

Zwar sind Lukas und Faye schon öfter zusammen auf Events gewesen, als Paar liefen die beiden aber noch nie über einen Red Carpet. Das Liebes-Debüt wollten sie sich nämlich für den besonderen Anlass aufheben: "Wir wollten hier zum ersten Mal als Paar über den roten Teppich gehen, weil wir uns hier vor zwei Jahren kennengelernt haben", verriet die 16-Jährige gegenüber Bild. Und das Event wollten sie hinterher offensichtlich festhalten, denn die Fotos des Abends posteten die Influencerin und der "Nobody Knows Me"-Interpret jeweils auf ihren Netz-Profilen – und damit die ersten gemeinsamen Bilder.

In diesem Jahr scheint es für Faye und Lukas einfach zu laufen, denn schon zu ihrem Geburtstag im September bekam die Blondine von ihrem Freund eine rührende Liebeserklärung. Vor 250 Gästen sang er ihr seinen Hit "Number One" vor 250 Gästen auf ihrer Party und sagte hinterher im Bild-Interview: "Heute Abend habe ich den Song zum ersten Mal nur für Faye gesungen." Ganz zur Freude des Geburtstagskindes: "Immer schon habe ich mir gewünscht, dass er diesen Song mal nur für mich singt", zeigte sie sich nach der Performance geehrt.

Bieber, Tamara / ActionPress Faye Montana und Lukas Rieger bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2019

Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress Faye Montana und Lukas Rieger bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2019

Hauter, Katrin / ActionPress Lukas Rieger bei der 1Live Krone 2019

