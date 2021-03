Das hat bestimmt wehgetan! Lukas Rieger (21) wurde durch seine Teilnahme an der Castingshow The Voice Kids im Jahr 2014 bekannt. Seitdem ist der Sänger aus der deutschen Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder, denn der Hottie eroberte durch seine Teilnahme an dem Format die Herzen unzähliger Mädchen im Sturm! Auch sonst lässt der 21-Jährige seine Fans regelmäßig im Netz an seinem Privatleben teilhaben. Jetzt schockte Lukas seine Follower jedoch mit der Nachricht, dass er sich verletzt hat!

Auf seinem Instagram-Account teilte der Mädchenschwarm nun eine Serie von Fotos, auf denen er seine Blessuren zeigt. Neben anderen Schrammen im Gesicht hat sich der 21-Jährige auch eine blutige Wunde an der Nase zugezogen. Eigentlich habe Lukas nur frühmorgens in den Pool springen wollen. Doch dabei habe er nicht wirklich nachgedacht – und landete schließlich auf seinem Riechorgan! "Es stellte sich heraus, dass der Pool gar nicht so tief war", berichtete der einstige Let's Dance-Kandidat.

Unter dem Beitrag finden sich neben zahlreichen Genesungswünschen seiner Fans auch einige Reaktionen seiner Kollegen. "Du hast da was im Gesicht", witzelte beispielsweise die Influencerin Leni Mariee (16) unter dem Post. Und auch TikTok-Star Twenty4Tim meldete sich zu Wort: "Fazit: Ich habe Angst vor Pools jetzt."

Instagram / lukasrieger Lukas Rieger, Sänger

Instagram / https://www.instagram.com/lukasrieger/ Lukas Rieger

Instagram / lukasrieger Lukas Rieger, November 2020

