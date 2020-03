Am Dienstag geht das große Promi-Raten in die dritte Runde, denn momentan ist die zweite Staffel der beliebten Musik-Show The Masked Singer in vollem Gange. Bereits zwei der plüschigen Interpreten wurden zwischenzeitlich demaskiert. So steckte Stefanie Heinzmann (31) unter dem Kostüm der Dalmatiner-Dame und Franziska Knuppe (45) mimte die Fledermaus. Einer der Show-Favoriten ist der Wuschel. Weiß "Queen of Drags"-Star Candy Crash etwa, wer sich in dem Plüschhaufen versteckt? Promiflash hat nachgehakt.

"Ich denke zum Beispiel, dass der Wuschel entweder Wincent Weiss oder Lukas Rieger ist. Ich glaube aber, Wincent Weiss hat eine etwas stärkere Stimme als Lukas Rieger. Und dann denke ich aber auch wieder, Lukas Rieger ist vielleicht nicht im Mainstream bekannt genug, um dort mitzumachen", schilderte die "Little Too High"-Interpretin im Gespräch mit Promiflash ihre Überlegungen. Und Wincent (27) steht bei aktuellen Umfragen tatsächlich weit oben. Statt Lukas (20) können sich die Zuschauer offenbar auch Mike Singer (20) oder Julien Bam (31) vorstellen.

Vielleicht versteckt sich darunter aber auch ein ganz anderer VIP-Mann... Jetzt seid ihr gefragt: Welcher der vier Jungs glaubt ihr, steckt unter dem Wuschel-Outfit? Am Ende des Artikels könnt ihr in der Umfrage abstimmen.

Anzeige

Getty Images Lukas Rieger, Sänger

Anzeige

Getty Images Wincent Weiss bei den YouTube Goldene Kamera Digital Awards 2019

Anzeige

Getty Images Julien Bam bei der "Sonic"-Premiere 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de