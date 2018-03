Herrscht zwischen Cheyenne Ochsenknecht (18) und ihrer Schwägerin in spe Eiszeit – oder totale Schwesternliebe? Seit mehreren Jahren ist Wilson Gonzalez Ochsenknecht (27) bereits mit Lorraine Bedros zusammen. Obwohl der älteste Spross von Natascha (53) und Uwe Ochsenknecht (62) seine vorherige Beziehung mit Bonnie Strange (31) ganz öffentlich präsentierte, hielt der 27-Jährige seine derzeitige Liebste bisher aus den Schlagzeilen heraus. Im Promiflash-Interview verriet seine kleine Sis jetzt, was sie von Wilsons Freundin hält: "Wir sagen immer ‘she’s my bitch’, also wir lieben uns, sie kennt mich ja jetzt auch seit sechs Jahren, hat mich aufwachsen sehen!"



