Eine kleine Netz-Überraschung! YouTuberin Shirin David (22) ist schon seit Jahren mächtig erfolgreich in der Online-Welt zu Hause, beglückt ihre Fans aber auch mit ihren Gesangskünsten und heiß diskutierten TV-Auftritten wie im vergangenen Jahr als DSDS-Jurorin. So vielfältig wie ihre Talente, ist auch die Riege an Powerfrauen, die sie inspirieren. Eher unerwartet tauchen in Shirins Liste Deutschlands Schlagerkönigin und eine wahre Löwin auf!

Wer hätte es gedacht – Shirin zählt tatsächlich Helene Fischer (33) und Judith Williams (45) zu ihren Vorbildern. In ihrer Instagram-Story erwähnte die 22-Jährige die "Atemlos"-Interpretin und die Let's Dance-Kandidatin in einer Challenge, in der zum Weltfrauentag inspirierende Damen markiert werden sollten. Neben den beiden deutschen Stars vermerkte Shirin auch Bald-Mama und Model Bonnie Strange (31) sowie jede Menge internationaler Prominenz – unter anderem Meryl Streep (68), Priyanka Chopra (35) und Ashley Graham (30).

Auch Beyoncé (36) befand sich in der Liste – kein Wunder, immerhin probiert sich die gebürtige Hamburgerin gerne an den Looks der Popsängerin. Was genau die YouTube-Beauty an Helene und Judith schätzt, erwähnte sie nicht. Dabei sind Talent, starke Auftritte und viel Biss im Geschäft sicher nur drei von vielen Gründen, die die Musikerin und die Unternehmerin zu wahren Vorbildern für Shirin machen – könnt ihr ihre Auswahl zum Weltfrauentag nachvollziehen? Stimmt ab.

Instagram / shirindavid Shirin David

Ronny Hartmann / Getty Images Helene Fischer bei "Willkommen bei Carmen Nebel"

Alexander Hassenstein / Getty Images Unternehmerin Judith Williams

