Sie drückt ihrer Freundin die Daumen! GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) stellt sich in diesem Jahr dem Konkurrenzkampf mit 13 weiteren Promis bei Let's Dance. Zusammen mit Tanzpartner Christian Polanc (39) muss sie in den kommenden Wochen zeigen, was sie rhythmisch auf dem Kasten hat. Ihre Kollegin Valentina Pahde (23) malt ihr im Promiflash-Interview gute Chancen aus: "Keiner hat gesagt, dass es leicht wird, das weiß sie aber auch. Aber sie ist sehr ehrgeizig und sie wird es schon machen." Sie sieht Iris sogar schon im Finale. Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.



