Dieser YouTube-Star erfüllt sich einen besonderen Traum! Julien Bam (29) ist mit seinen stolzen 4,5 Millionen Abonnenten einer der beliebtesten Webstars in Deutschland. Nicht nur besonders aufwendige Videos beeindrucken regelmäßig seine riesige Fangemeinde – auch mit seinen ausgefallenen Dance-Moves überzeugt Julien schon seit Jahren seine Follower. Jetzt möchte der gebürtige Aachener sein Können an Kinder und Jugendliche weitergeben: Im Frühjahr eröffnet seine erste eigene Tanzschule in Köln!

"Tanzen spielt in meinem Leben eine zentrale Rolle und ist für mich seit jeher Ausdrucksform, Katalysator und Lebensphilosophie zugleich", freut sich der 29-Jährige auf seine "Bamschool". Die besonderen Erfahrungen, die er beim Tanzen gesammelt hat, möchte er nun an seine jungen Fans weitergeben und den Teilnehmern bei der Entfaltung ihrer Persönlichkeit helfen. Gelernt wird in der Schule vor allem Breakdance, Hip-Hop und Urban Dance.

YouTube und professioneller Tanz – das scheint in letzter Zeit besonders gefragt zu sein, ein Beispiel: Dem Webvideo-Produzenten-Doppelpack Roman (18) und Heiko Lochmann (18) reicht schon lange nicht mehr nur ihre Gesangskarriere. Derzeit legen die Zwillinge nämlich bei Let's Dance eine heiße Sohle aufs Parkett.

BAMSCHOOL Julien Bam, YouTube-Star

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Julien Bam auf der GLOW-Convention 2018 in Dortmund

Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images Die Lochis bei der McDonald's Charity Gala 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de