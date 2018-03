Mit den Profis an ihrer Seite dürfen sich die 14 Promi-Tänzer in den nächsten Wochen steigern! In der ersten Folge Let's Dance am Freitag haben sie ihr Rhythmusgefühl schon einmal unter Beweis gestellt. Von der Gruppenperformance von TV-Koch Chakall und den YouTube-Stars Heiko (18) und Roman Lochmann (18) war die Jury allerdings nicht begeistert. Ihre Meinung: Da ist eindeutig Luft nach oben! Heiko und seine Profipartnerin Kathrin Menzinger (29) sind von der Kritik nicht eingeschüchtert und haben eine klare Mission!

Das Team plant vollsten Einsatz bei den Proben für kommende Woche. Die 29-Jährige verspricht auf Instagram: "Nach der ersten Jurykritik haben wir vor, so hart wie nur irgendwie möglich an unserem Cha-Cha-Cha zu arbeiten." Es gebe keine Ausreden mehr, nur noch harte Arbeit. Tanz-Neuling Heiko muss sich beim Training in Darmstadt auf einen strengen Coach gefasst machen, denn Kathrins Motto lautet: "Sei nicht faul!"

Beim Showauftakt haben die Zwillinge die Wertungsrichter nicht wirklich vom Hocker gehauen. Joachim Llambi (53) fehlte die Koordination während des Auftrittes, doch er hatte auch lobende Worte für die Lochis übrig: "Ihr habt 'ne gute Action gehabt. Ihr habt eine gute Stimmung vermittelt. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Tanzen reinkriegen, dann sind wir ein paar Schritte weiter."

Lukas Schulze/Getty Images Kathrin Menzinger und Heiko Lochmann, "Let's Dance"-Kandidaten 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Stars beim Gruppentanz

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

