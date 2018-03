Versaut Bruna (24) ihrer Teamkollegin Sally (17) das nächste Shooting? Aktuell hat die Brasilianerin wohl gerade keinen besonders guten Stand unter den Germany's next Topmodel-Kandidatinnen. Immer wieder ging Bruna Rodrigues den Mitstreiterinnen durch ihre dramatischen, tränenreichen Ausraster ganz schön auf die Nerven. Neben ihrer Emotionalität fällt die Brasilianerin in der nächsten Folge auch durch ihren fehlenden Teamgeist auf, wie ein Trailer jetzt verrät!

Wie ein ProSieben-Clip zeigt, müssen die Girls in der kommenden Episode ihr Rhythmusgefühl und ihre Musikalität unter Beweis stellen: In Zweierteams sollen sie dazu Choreografie und Songtext für einen Videodreh einstudieren. So dürfen Bruna und Sally diese Aufgabe als Duo bewältigen. Die lateinamerikanische Beauty scheint aber auf die Vorbereitung nicht sonderlich viel Lust zu haben, beschwert sich zumindest Sally: "Bei ihr waren manchmal ein paar Holperer dabei. Ich kann mein Bestes geben – ob sie es hinkriegt, weiß ich aber nicht." Ihre brünette Partnerin hat statt des Übens auch erst einmal ganz andere Pläne: "Bruna hat gerade die ganze Zeit geschlafen. Mittlerweile ist es mir auch egal", erklärt die Bobträgerin sichtlich gefrustet.

Ob der Auftritt der beiden so gelingen kann? Sally glaubt fest daran, dass ihr die Challenge unter anderen Bedingungen leichter von der Hand gegangen wäre: "Ich weiß nicht, ob wir so ein gutes Team sind. Wenn wir beide einzeln wären, wäre es irgendwie besser. Ich glaube schon, dass ich mit einer anderen Teampartnerin mehr Spaß gehabt hätte."

Instagram / sally.topmodel.2018 Sally, GNTM-Kandidatin 2018

Instagram / burnrodrigues Bruna Rodrigues, GNTM-Kandidatin 2018

Instagram / sally.topmodel.2018 GNTM-Teilnehmerin Sally

