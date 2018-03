Der Tod von Siegfried Rauch (✝85) kam völlig unerwartet – seine Angehörigen sind voller Kummer! Am vergangenen Sonntagabend verstarb der beliebte Traumschiff-Darsteller überraschend an Herzversagen in seinem Heimatort Untersöchering. Nicht nur seine zahlreichen Fans und Kollegen zeigten sich von der traurigen Nachricht geschockt, auch seine Familie leidet immens unter dem Verlust. Besonders schlimm trauern derzeit die Brüder des Verstorbenen, die ohnehin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben!

Insbesondere der Gesundheitszustand des 88-jährigen Hans Rauch wird immer kritischer: "Er hat im November Stents am Herzen bekommen, dann hatte er eine Lungenentzündung", berichtete seine Ehefrau Marianne im Bild-Interview. Dass nun sein geliebter Bruder verstorben ist, habe ihn tief getroffen. Von dessen Tod erfuhr er am Telefon: "Hans ist völlig fertig. Wir haben neulich noch zusammengesessen, da denkt man doch, das gibt es nicht", schildert seine Gattin die Situation.

Zu Hause kann das Familienmitglied des Schauspielers bald nicht mehr gepflegt werden, weil er Treppen nicht mehr selbstständig erklimmen kann – Marianne Rauch löse bereits die gemeinsame Wohnung des Paares auf. Im Pflegeheim in Bayern wartet jedoch schon der jüngste des Rauch-Brüder-Trios auf ihn: "Hermann ist ganz gut beieinander und freut sich auf Hans", ist sich seine Schwägerin sicher.

Patrick Hoffmann / WENN.com Siegfried Rauch bei der Goldenen Henne 2015

WENN Siegfried Rauch beim Tabaluga Golf Cup 2014

Matthias Nareyek / Getty Images Siegfried Rauch

