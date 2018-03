Am 12. März sorgten diese Neuigkeiten für große Trauer in der deutschen Schauspielwelt: Im Alter von 85 Jahren war ZDF-Star Siegfried Rauch (✝85) an Herzversagen gestorben. Nach der bewegenden Beerdigung am vergangenen Freitag fand am Montag eine rührende Andacht für den einstigen Traumschiff-Kapitän in seinem Heimatort statt – und daran nahmen neben der Familie des Verstorbenen auch zahlreiche prominente Gesichter teil.

Wie die ersten Bilder der Trauerfeier jetzt zeigen, wurde Rauchs Ehefrau Karin bei ihrem endgültigen Abschied ihres Mannes von vielen seiner ehemaligen Kollegen begleitet. In einer Kapelle im bayrischen Dorf Habach erwiesen laut Gala beinahe 200 Freunde und Angehörige bei einem emotionalen Gottesdienst dem Fernsehgesicht die letzte Ehre. Mit dabei waren neben dem bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder und seiner Gattin auch viele Mitglieder der TV-Branche, darunter Heide Keller (76), Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Michaela May (66). Auch "Bergdoktor" Hans Sigl (48) verabschiedete sich von seinem langjährigen Filmpartner.

Rauch war noch kurz vor seinem Ableben schwer auf einer Treppe gestürzt, was zunächst als Todesursache vermutet worden war. Nach der offiziellen Obduktion des 85-Jährigen hatte sich jedoch herausgestellt, dass ein Herzstillstand sein Sterben nach sich gezogen hatte.

Philipp Guelland/ Getty Images Heide Keller und weitere Trauernde bei Siegfried Rauchs Trauerfeier

Philipp Guelland/ Getty Images Schauspielerin Michaela May bei der Trauerfeier von Siegfried Rauch

Matthias Nareyek / Getty Images Siegfried Rauch

