Ist da etwas im Dating-Busch? Reese Witherspoons (41) Tocher Ava Phillippe (18) wird langsam richtig erwachsen. Mittlerweile begleitet die 18-Jährige ihre berühmte Mama regelmäßig auf die großen Red Carpets Hollywoods. Von einem Boyfriend fehlte bisher allerdings jede Spur. Das könnte sich jetzt geändert haben. Ava wurde mit einem jungen Mann gesichtet – und der ist niemand Geringeres als Paul McCartneys (75) Enkel.

TMZ liegen die Paparazzi-Pics vor. Die Schnappschussjäger erwischten Ava und Arthur Donald McCartney zusammen in London. Gut gelaunt durchsteifen die Promi-Kids die Straßen der britischen Großstadt. Angeblich sollen die blonde Schönheit und der 18-Jährige sogar auf ein paar Drinks in einer Bar haltgemacht haben. Ob das wirklich ein romantisches Date war? Kein Händchenhalten, keine Küsse wurden ausgetauscht. In jedem Fall scheint die Chemie aber zu stimmen. Das beweisen die strahlenden Gesichter der beiden.

Arthur ist übrigens der Sohn von Mary McCartney – des ersten gemeinsamen Kindes von Paul und Linda McCartney. Der Enkel der Beatles-Ikone studiert seit vergangenem Herbst in Yale. Was meint ihr? Sind die beiden in love oder einfach nur befreundet? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Jen Lowery / Splash News Reese Witherspoon und ihre Tochter Ava Phillippe

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit Tochter Ava Phillippe

