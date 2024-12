Süßes Kussfoto: Ava Phillippe ist offenbar wieder vergeben

Ava Phillippe (25) schwebt offenbar auf Wolke sieben. Die Tochter von Reese Witherspoon (48) und Ryan Phillippe (50) teilt auf Instagram nun zumindest ein verdächtiges Foto. Darauf ist zu sehen, wie sie einen dicken Schmatzer auf die Wange verpasst bekommt. "Fröhliche Feiertage", schreibt die Influencerin mit einem Herzchen dazu. Bei dem Mann auf dem Bild handelt es sich um den Musiker Dakota Brubaker. Er teilt auf seinem Profil sogar noch ein paar Fotos mehr mit Ava – auf einem sieht sie ihn beispielsweise ganz verliebt an.

Sind Ava und Dakota also ein Paar? Offiziell bestätigen sie dies bisher noch nicht. Doch es wird deutlich, dass die beiden sich offenbar sehr mögen. Zuletzt war im Jahr 2019 bekannt, dass Ava einen Freund hat. Damals datete sie den Enkelsohn von Sänger Paul McCartney (82). Auf Social Media teilte sie einige süße Pärchen-Fotos mit Arthur Donald McCartney (25). Nach 2021 zeigte sie sich aber nicht mehr mit ihm zusammen – die Liebe zerbrach also offenbar.

Ava gibt im Netz gerne Einblicke in ihr Leben im Rampenlicht. Als erstes gemeinsames Kind von Reese und Ryan, die von 1999 bis 2008 verheiratet waren, lag der Fokus der Öffentlichkeit schon früh auf ihr. Rückblickend würde sie dies aber nicht ändern wollen. "Das Gute und das weniger Gute, all das hat mich zu derjenigen gemacht, die ich jetzt bin. Zudem hat es mir so viele großartige Dinge ermöglicht", erklärte sie 2022 auf Social Media. Ava sei froh, heute das machen zu dürfen, was ihre beiden Eltern tun.

Instagram / avaphillippe Ava Phillippe und ihr neuer Welpe Birdie

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon (r.) und ihre Tochter Ava Phillippe

