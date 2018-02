Dieses Duo zieht alle Blicke auf sich! Bereits seit Jahren versetzen Schauspielerin Reese Witherspoon (41) und ihre Tochter Ava Phillippe (18) die Fans in großes Staunen. Denn die beiden sehen sich einfach zum Verwechseln ähnlich. Dabei trennt die hübschen Ladys ein Altersunterschied von rund 23 Jahren! Die neusten Aufnahmen der zwei zeigen jetzt aber nicht nur ihre Ähnlichkeit, sondern auch, wie erwachsen Reese' Tochter bereits ist.

180226A1/Bauer Griffin LLC Ava Phillippe bei der Premiere von "A Wrinkle in Time"

Aus dem Teenie ist eine echte Frau geworden – das hat die 18-Jährige jetzt allen gezeigt. Bei der Premiere des Films "A Wrinkle in Time" in Los Angeles versprühte Mama Reese mit ihrem Glitzerkleid zwar ein bisschen mehr Hollywood-Glamour, doch auch Ava bezauberte die Fotografen und die anderen Gäste in ihrem schlichten, schwarzen Dress. Nicht nur die Schönheit, sondern auch das Talent zum Posieren scheint Ava in die Wiege gelegt worden zu sein – sie rockte selbstbewusst den Red Carpet.

Jen Lowery / Splash News Reese Witherspoon und ihre Tochter Ava Phillippe

Der eigentliche Star des Abends war aber Reese selbst. Sie spielt in dem Disney-Film, der am 5. April in die deutschen Kinos kommt, eine der Hauptrollen. Die eigene Tochter darf am Premierenabend aber natürlich nicht fehlen.

180226A1/Bauer Griffin LLC Reese Witherspoon bei der Premiere von "A Wrinkle in Time"

