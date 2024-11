Reese Witherspoons Tochter Ava adoptiert süßen Welpen Birdie

Ava Phillippe (25) hat ein neues Familienmitglied willkommen geheißen. Die 25-jährige Tochter von Reese Witherspoon (48) und Ryan Phillippe (50) teilte am 13. November auf Instagram mit, dass sie einen neuen Hund adoptiert hat. "Das ist Birdie!", schrieb sie begeistert zu einem Foto ihres neuen pelzigen Begleiters. Mit ihrem bereits vorhandenen Hund Benji freut sie sich über den Zuwachs in ihrem kleinen Rudel.

In ihrem Post bedankte sich Ava herzlich bei der Tierschutzorganisation "Wags and Walks LA", die die Adoption ermöglicht hat: "Dank @wagsandwalks LA hat sie endlich ihren Weg nach Hause zu Benji und mir gefunden!" Sie beschreibt Birdie als drei Monate alten Welpen mit blauen Augen (die sich noch verändern könnten), einem fantastischen Unterbiss und der quirligsten Persönlichkeit. "Wir wissen, dass sie etwa drei Monate alt ist, aber welcher Rasse(n) sie wohl ist?", fragte sie ihre Follower und lud sie ein, ihre Vermutungen in den Kommentaren zu teilen, während sie auf das Ergebnis des DNA-Tests wartete. Ava zeigte sich gespannt darauf, mehr über die Herkunft ihres neuen Familienmitglieds zu erfahren.

Ava, die ältere Schwester von Deacon Phillippe (21), ist bereits seit vier Jahren stolze Hundemama von Benji, einem weiteren geretteten Vierbeiner. Im letzten Monat feierte sie das Jubiläum mit einem liebevollen Instagram-Post: "Vier Jahre sind vergangen... für immer mein Benji." Die junge UC-Berkeley-Absolventin teilt oft Einblicke in ihr Leben mit Hund und zeigt damit ihre Leidenschaft für Tierschutz und ihre enge Bindung zu ihren pelzigen Freunden. Als Tochter von Reese und Ryan tritt sie nicht nur in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern, sondern setzt auch eigene Akzente als Model und Social-Media-Star.

Instagram / reesewitherspoon Ava Phillipe im September 2024

Frederick M. Brown / Freier Fotograf / Getty Images Ava Phillippe bei der Filmpremiere von "Home Again" in Los Angeles

