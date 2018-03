Es ist das Thema der aktuellen Sturm der Liebe-Staffel: Für welchen Mann entscheidet sich Larissa Marolts (25) Figur Alicia Lindbergh am Ende: Den intriganten Hotelanteilseigner Christoph Saalfeld (gespielt von Dieter Bach, 54) oder seinen Sohn, den loyalen Pferdewirt Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer, 35)? Vielleicht erübrigt sich diese Frage bald, denn momentan wirbt der Pferdeliebhaber nicht um Alicia, sondern um Jessica (gespielt von Isabell Ege, 30). Promiflash hat den Schauspieler getroffen und mal nachgehakt, was es mit der beginnenden Romanze auf sich hat.

Ernsthafte Gefühle oder nur ein Zeitvertreib? Diese Frage stellen sich sicherlich viele Telenovela-Fans bei dem Liebesgeplänkel von Viktor und Jessica. Viktor-Darsteller Sebastian bringt im Promiflash-Gespräch etwas Licht ins Dunkel: "Was ich so spannend an dieser Dreiecksgeschichte finde ist, dass Viktor mit Haut und Haaren in Alicia verliebt ist, aber, was ich wirklich schön an ihm finde ist, dass ihm Jessica auch wirklich was bedeutet." Sind die Gefühle des älteren Bruders von Boris (Florian Frowein, 29) für die ehemalige Kassiererin also tatsächlich echt? "Viktor hat sich schon auf Dinge eingelassen und Dinge gesagt, die nicht ganz den Emotionen und der Wahrheit entsprachen, aber er führt mit Jessica schon eine Beziehung und hat eine Form von Liebe für sie entwickelt", beschreibt der gebürtige Münchner die Situation.

Ob das am Ende reicht? Die nächsten Wochen und Monate dürften durchaus spannend werden. Auch für Sebastian als Schauspieler, denn diese innere Zerrissenheit spielen zu dürfen, sei für ihn eine tolle Herausforderung.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten.

ARD/Christof Arnold Christoph (Dieter Bach), Alicia (Larissa Marolt) und Viktor (Sebastian Fischer)

Anzeige

ARD/Christof Arnold Viktor (Sebastian Fischer) und Alicia (Larissa Marolt) bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD/Christof Arnold Viktor (Sebastian Fischer) entwickelt Gefühle für Jessica (Isabell Ege)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de