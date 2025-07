Ex-"Sturm der Liebe"-Star Natalie Alison strahlt im Bikini

Natalie Alison (47), bekannt aus der Serie Sturm der Liebe, sorgt derzeit auf Instagram für Aufsehen und sommerliche Gefühle. Die Schauspielerin postete dort mehrere Fotos, die sie strahlend im Bikini zeigen und begeisterte damit ihre Fans. Mit Bildunterschriften wie "Sonne, Spaß, Sommer" und "Sommer in Wien" teilte sie ihre Freude über die heiße Jahreszeit. Besonders in ihrer Instagram-Story gewährte sie noch weitere Einblicke in ihr Sommerfeeling. Die Reaktionen ihrer Follower ließen nicht lange auf sich warten und reichten von Komplimenten wie "Wie schön doch der Sommer sein kann" bis zu überschwänglichen Bemerkungen wie "Du bist heißer als die hohen Temperaturen".

Die Fotos entstanden scheinbar in ihrer Wahlheimat Wien, von der Natalie sich immer wieder begeistert zeigt. Seit ihrer Zeit bei "Sturm der Liebe" hat die Schauspielerin ihre Karriere vielseitig gestaltet und ist in unterschiedlichen Projekten aktiv. Ihr Social-Media-Auftritt ist jedoch ein fester Bestandteil ihres Lebens geworden, mit dem sie regelmäßig ihre Fans an ihrem Alltag teilhaben lässt. Der Sommer scheint Natalie besonders gute Laune zu machen, denn die positive Ausstrahlung der 47-Jährigen ist auf jedem ihrer Fotos spürbar.

Die Österreicherin, die am 13. Juni 1978 geboren wurde, erlangte durch ihre Rolle in "Sturm der Liebe" großen Bekanntheitsgrad. Neben der Schauspielerei steht sie auch wegen ihres Modebewusstseins und ihres aktiven Lebensstils oft im Fokus ihrer Anhänger. Natalie liebt es, ihre Zeit an schönen Orten zu verbringen, sei es in der Natur oder in der Stadt, und sie teilt ihre Erlebnisse gerne mit ihrer Community. Die herzlichen Kommentare auf ihren Posts zeigen, dass sie dabei nicht nur neue Eindrücke vermittelt, sondern auch viele Menschen inspiriert.

Instagram / nataliealisonofficial Natalie Alison, Juli 2025

Instagram / nataliealisonofficial Natalie Alison, Juli 2025

Getty Images Natalie Alison bei der Premiere von "King Kong"