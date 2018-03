Am Germany's next Topmodel-Set geht es wohl doch nicht so friedlich zu! Bisher betonten die Mädels immer wieder, dass es in dieser Staffel so gut wie keinen Streit unter den Kandidatinnen gäbe. Doch je härter der Konkurrenzkampf wird, desto mehr bröckelt diese traumhafte Fassade. Nachdem Sally (17) mit ihrem neuen Look in der vergangenen Folge den ersten Job ergatterte, wurde sie zur Zielscheibe heftiger Lästereien. Das Schlimmste daran: Sie ahnt davon rein gar nichts!

Für eine zehnseitige Fotostrecke in der InStyle befand sich Sally in Mexiko, als sich in ihrem Team die große Lästerrunde ereignete. Victoria Pavlas (19), die zum konkurrierenden Team Schwarz gehört, hat ihr Schlafzimmer direkt nebenan und konnte die Unterhaltung damit bestens belauschen. "Kaum ist Sally in Mexiko, diskutiert das ganze Team Weiß über Sally – wie kindisch und wie narzisstisch sie ist. Ich verstehe mich mit Sally sehr gut und deshalb finde ich es schade, dass sie einmal nicht da ist und schon alle gegen sie reden", ist die Wienerin im ProSieben-Interview bitter enttäuscht von ihren Mitstreiterinnen. Auch Gerda Lewis gehörte offenbar zu den kritischen Stimmen und rechtfertigt sich für ihre Meinung: "Wir hatten schon ein paar Situationen mit Sally, in der wir dachten: 'Okay, das reicht jetzt!' Sie ist halt immer noch die Jüngste und wir sind alle ein bisschen älter", schildert sie ihr Problem mit der 17-Jährigen.

Sally hat derweil keinen Schimmer, wie heftig ihr Team hinter ihrem Rücken über sie herzieht. Im Interview freut sie sich noch darüber, wie gut sie mit den anderen Kandidatinnen klarkommt: "So wie es dieses Jahr bei uns im Team ist, habe ich das wirklich noch nie erlebt. Weil das ist irgendwie schon krasser Zufall, dass wir uns wirklich alle supergut verstehen."

Instagram / victoria.pavlas GNTM-Kandidatin Victoria Pavlas

Instagram / sally.topmodel.2018 GNTM-Teilnehmerin Sally

Instagram / gerda.jlewis Gerda, GNTM-Kandidatin 2018

