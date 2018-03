Schere und Farbpinsel bringen die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen gerne mal an den Rand der Verzweiflung. In dieser Staffel bekommt die 17-jährige Sally das krasseste Umstyling verpasst. Von ihren langen, brünetten Haaren musste sie sich verabschieden und hat stattdessen jetzt einen superblonden Mini-Bob. Team-Chef Michael Michalsky (51) findet die neue Frisur super: Sallys neuer Look hat schließlich jetzt Wiedererkennungswert und macht das Model-Küken noch interessanter für die zukünftigen Kunden, verrät der Designer im Promiflash-Interview.



