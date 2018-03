Die Konkurrenz war einfach zu stark für sie! Bei Germany's next Topmodel drehte sich in der aktuellen Folge alles ums Tanzen. Die verbliebenen 18 Kandidatinnen mussten in verschiedenen Challenges ihr Rhythmusgefühl unter Beweis stellen. Vor allem ein Nachwuchsmodel war angesichts dieser Herausforderung überfordert und bekam dafür von Jurychefin Heidi Klum (44) prompt die Quittung: Sarah (19) musste die Castingshow verlassen!

Schon beim Musikvideodreh konnte Sarah die Modelmama nicht überzeugen. Laut der 44-Jährigen ging das Plussize-Model viel zu zaghaft an die Sache: "Sie hat am Anfang gar nichts gemacht", kritisierte Heidi ihre Rap-Performance. Auch das Tanz-Battle und der Entscheidungswalk ließen das Supermodel an Sarahs Potenzial zweifeln: "Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie sich langsamer entwickelt als die anderen Mädchen", erklärte die Jurychefin ihre Sicht der Dinge und hatte für die 19-jährige Schülerin kein Foto parat. Für die Stuttgarterin ist der Traum vom GNTM-Titel daher geplatzt.

Nach Sarahs Rauswurf kämpft jetzt nur noch ein Curvy-Model um den Castingshow-Sieg. Pia Riegel (22) konnte Heidi aufs Neue mit ihrer Leistung überzeugen. Weniger begeistert war die 44-Jährige hingegen von Gerda und Jennifer (23). Die beiden treten nächste Woche im Shoot-out gegeneinander an.

Instagram / sarah_sherezade Sarah Sherezade, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2018

Instagram / gerda.jlewis Gerda, GNTM-Kandidatin 2018

Instagram / jennifer.topmodel.2018 Jennifer, GNTM-Kandidatin 2018

