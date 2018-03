Endlich ist sie auf der Welt! Nach der Geburt von Prinzessin Adrienne von Schweden kehrt langsam wieder der Alltag bei Mama Madeleine (35) ein. Sie lebt gemeinsam mit Mann Chris O'Neill (43) und Adriennes Geschwistern Leonore (4) und Nicolas (2) in London. Auch das dritte Kind des Traumpaars wird in der britischen Hauptstadt aufwachsen – doch gebührt das einer echten Prinzessin?

Die royale Familie wohnt im exklusiven Knightsbridge-Viertel auf 250 Quadratmetern. Der Hyde-Park liegt direkt direkt vor der Tür – viel Platz zum Spielen für die drei königlichen Racker also! Wie ihre Schwester soll Adrienne später eine Londoner Vorschule besuchen. Ob sie vorher auch in derselben Kinderkrippe wie Leonore spielen wird? Die liegt im Stadtteil Chelsea und bietet den Kleinen nicht nur Spiel und Spaß, sondern auch besondere Angebote. So können sie ihre eigenen Platten aufnehmen oder haben Schwimmstunden im Pool!

Außerdem soll Adrienne wie ihre Geschwister mit der englischen und schwedischen Sprache aufwachsen. Ansonsten lebt die kleine Familie ein ganz normales Leben: Die Eltern werden oft mit Kinderwagen beim Spaziergang gesehen. Und laut der schwedischen Webseite Svensk Dam soll sich Madeleine ab und an gerne einen Saft oder eine Kaffee in einem der nahe liegenden Cafés gönnen. Immer wieder besuchen die Royals auch den Rest der Familie in Stockholm! Was glaubt ihr? Wird Adrienne eher bürgerlich aufwachsen?

Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden an Victorias 40. Geburtstag

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Leonore und Prinz Nicolas mit ihrer kleinen Schwester

Pascal Le Segretain/Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden und Ehemann Christopher O'Neill im Juli 2013 in Paris

