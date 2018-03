Die Baby-News kamen nicht von Sila (32) persönlich! Susan Sideropoulus und Sila Sahin waren beide für lange Zeit Teil des Casts von GZSZ. Allerdings sind die zwei Schauspielerinnen mittlerweile aus der Soap ausgestiegen. Doch auch nach der gemeinsamen Zeit am Set stehen die beiden Frauen noch in Kontakt. Dass der "Offscreen"-Star ein Baby erwartet, hat er seiner Freundin allerdings nicht persönlich mitgeteilt.

Im Interview mit Promiflash verrät Susan jetzt, wie sie von der Schwangerschaft ihrer Schauspielkollegin erfahren hat: "Ich habe es in der Presse gelesen an dem Tag, an dem sie das verkündet haben. Und dann habe ich ihr natürlich gleich geschrieben und gratuliert und dann hat sie auch direkt geantwortet und gesagt, dass sie sich riesig freut." Susan ist selbst Mutter von zwei Söhnen. Tipps hat sie für die werdende Mutter allerdings nicht, denn jeder mache das auf seine eigene Weise. Und Sila werde das mit Sicherheit ganz wunderbar machen.

Sila und ihr Mann Samuel Radlinger (25) freuen sich schon sehr auf den gemeinsamen Nachwuchs. Nach einer Fehlgeburt im Jahr 2016 hat das Paar es immer wieder versucht und ist nun umso glücklicher, dass es endlich geklappt hat. Im Sommer soll das Baby zur Welt kommen.

Instagram / susan_sideropoulos Sila Sahin, Isabell Horn und Susan Sideropoulos bei Isabells Babyparty

Instagram / diesilasahin Sila Sahin in Norwegen

Becher/WENN.com Sila Sahin und Samuel Radlinger

