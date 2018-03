Da ist sie endlich! Mitte Dezember machte eine Leihmutter Reality-Sternchen Kim Kardashian (37) zur dreifachen Mama. Ihre kleine Tochter Chicago macht den Luxusclan rund um Rapper Kanye West (40) komplett. Mit Bildern des Familiennachzugs hielt sich die Social-Media aber überraschenderweise zurück: Fans mussten sich mit einem kurzen Debüt in Kylie Jenners (20) Geburtsvideo und einem gefilterten Schnappschuss zufrieden geben– bis jetzt!

Ein neuer Upload auf Instagram bringt endlich zuckersüßes Licht ins Baby-Dunkel: Die Momentaufnahme hält North (4) und Saints (2) brandneues Schwesterchen in ihrer ganzen, unbearbeiteten Schönheit mitten in Brabbelaktion fest. "Guten Morgen, meine Süße", freut sich die frischgebackene Mama in der Bildunterschrift über ihr frühes Vögelchen.

Ein Blick auf das Pic genügt, um festzustellen, dass die stolze Mami mit ihrer Babybeschreibung Recht hatte: Die kleine Dame im rosaroten Strampler sieht tatsächlich wie ein süßer Mix aus ihren beiden Geschwistern aus – bis auf ein niedliches Detail: Bisher scheint es, als würde die kleine Prinzessin glatte Haare haben.

Instagram / kimkardashian Kanye West, Kim Kardashian, Saint und North

Anzeige

YouTube / Kylie Jenner Kim Kardashian und Chicago West im Krankenhaus

Anzeige

Twitter / kanyewest Saint West, Kanye West, Kim Kardashian und North West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de