Bei ihr stehen die Herren der Schöpfung Schlange! Im Januar kämpfte sich Jennifer Frankhauser (25) nicht nur auf den heißbegehrten Dschungelcamp-Thron – sie eroberte auch die Herzen der Zuschauer im Sturm! Beim aufregenden Abenteuer in Down Under scheint die toughe Schlagersängerin vor allem die Männer vorm TV begeistert zu haben. Denn die überhäufen die hübsche Single-Lady jetzt mit eindeutigen Nachrichten!

"Also, ich bekomme sehr, sehr viele – das hört sich jetzt irgendwie voll komisch an. Ich bekomme schon einige Angebote", erzählte Jenny im Promiflash-Interview auf der GLOW-Convention in Dortmund. Doch trotz zahlreicher Liebesnachfragen: Der 25-Jährigen ist die ganze Sache nicht geheuer! "Da weiß man ja auch gar nicht, was ist da ernst gemeint, was ist da echt und wem kann man trauen. Und ich bin da ziemlich vorsichtig", erklärte sie. Die Suche nach ihrem Prinzen gibt Jenny aber nicht auf: "Mal gucken, vielleicht läuft er mir irgendwann über den Weg und dann ist er der Mr. Right und dann wird geheiratet."

Noch im vergangenen Jahr dachte die Powerfrau, dass sie ihren Traummann bereits gefunden hätte. Aber nach ein paar Monaten Liebe zerbrach die Beziehung zu ihrem jetzigen Exfreund Rafael – und ein Comeback kommt für Jenny nicht infrage!

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, TV-Star

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Jenny Frankhauser, Dschungelcamp-Siegerin

Anzeige

Instagram/jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Rafael

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de