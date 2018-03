Endlich hat das Versteckspiel ein Ende. In der RTL-Kuppelshow Der Bachelor suchte der Immobilienmakler Daniel Völz (33) die ganz große Liebe. Die hat er in seiner Auserwählten Kristina Yantsen offensichtlich gefunden. Bei der Verleihung des deutschen Kosmetikpreises "Gloria" in Düsseldorf feierten die Verliebten ihr Red-Carpet-Debüt. Allen Fake-Gerüchten zum Trotz plauderten sie über die vergangenen Monate und ihre gemeinsame Zukunft. Hochzeit und Kinder schließen die beiden keinesfalls aus.

Geht jetzt wirklich alles so schnell? Erst macht der RTL-Rosenkavalier Nägel mit Kopfen und zieht aus den USA zurück nach Deutschland und jetzt spricht das Paar schon über Heirat und Kinder! Im Interview mit Bunte verriet Kristina: "Klar kann ich mir Hochzeit und Kinder vorstellen!" Der Bachelor gab sich jedoch ein wenig verhaltener als seine Partnerin. Das "Konzept Heirat" finde er super, wisse aber noch nicht, wann und wie das bei ihm geschehen werde. Konkrete Pläne hat das Paar also vorerst noch nicht.

Jetzt genießen die beiden Turteltauben erst einmal ihr frisches Liebesglück und die Erleichterung, dieses nicht mehr geheim halten zu müssen. Daniel und Kristina durften sich in der Zeit zwischen der Aufzeichnung und der Ausstrahlung der finalen Folge von "Der Bachelor" nämlich nicht gemeinsam zeigen. "Wir konnten nichts erzählen und richtig ausleben. Jetzt kommt der Abschnitt, wo wir das endlich können", gestand Daniel.

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Bachelor-Finale

Anzeige

WENN Kristina Yantsen und Daniel Völz beim Deutschen Kosmetikpreis

Anzeige

Instagram / daniel_völz Daniel Völz und Kristina Yantsen in der Stadt Celebration in Florida

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de