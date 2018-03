Kaum ist der Kampf um den Bachelor vorbei, starten die Dreharbeiten zur neuen Staffel der Bachelorette. Zeit für die männlichen Kandidaten, sich letzte Hinweise zu holen, wie man das Herz der begehrenswerten Dame erobert. Einer, der weiß, wie man es in der Kuppelshow weit nach vorne schafft, ist Niklas Schröder. Und von ihm wollte einer der neuen Showteilnehmer jetzt erfahren, wie man das macht.

Im me and all hotel Düsseldorf verriet der Drittplatzierte von 2017 Promiflash, dass es den ultimativen Ratschlag, wie man das Herz der Rosenlady gewinnt, nicht gebe. Deshalb habe der ehemalige Rosenanwärter dem Rat suchenden Kandidaten ganz unverblümt empfohlen: "Ich hab geantwortet, dass es der beste Tipp sei, einfach so zu bleiben, wie man ist, und dass ich ihm alles Gute wünsche", offenbarte der stylishe Glatzenträger.

Da die Teilnehmer der Show erst kurz vor dem Start offiziell verkündet werden, habe er jedoch Zweifel gehabt, ob die Person, die ihn angeschrieben habe, auch wirklich ein Bacheloretteboy war: "Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber mir hat einer aus Osnabrück geschrieben, dass er dabei wäre, und dass er gerne ein paar Tipps von mir haben würde", gestand Nik. Ob es der Absender der Nachricht wirklich ernst meinte und ob er mit dem Ratschlag etwas anfangen konnte, bleibt also abzuwarten.

MG RTL D Bachelorette Jessica Paszka und Kandidat Niklas Schröder

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder, Ex-Bachelorette-Kandidat

Anzeige

MG RTL D Niklas Schröder, Johannes Haller und David Friedrich mit Bachelorette Jessica Paszka

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de