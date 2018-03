Sie schmeißt den Haushalt aktuell alleine! Daniela Katzenberger (31) muss in den nächsten Wochen ohne ihren Ehemann Lucas Cordalis (50) zurechtkommen. Der Sänger gehört zum neuen Global Gladiators-Cast und befindet sich dafür für vier Wochen in Thailand. Doch die neue Situation macht der Kultblondine gar nichts aus: "Also so blöd, wie es ist, dass Lucas jetzt auch vier Wochen am Stück weg ist, genauso sehr freue ich mich auch für ihn, dass er jetzt so ein Riesen-TV-Projekt macht", schwärmt sie in ihrer Instagram-Story von ihrem Liebsten.



