Dieser Royal verreist nicht ohne die private Schlafstätte und seinen Toilettensitz! Prinz Charles (69) scheint ein anspruchsvoller Gast zu sein – in dem neuen Buch von Tom Bower "Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles" wird genau beschrieben, was der Blaublüter und Gatte von Herzogin Camilla (70) alles mitnimmt, selbst, wenn er nur kurz verreist. Darunter unter anderem die gesamte royale Schlafzimmerausstattung samt edler Bettwäsche sowie die eigene Klobrille und eine Armee an Angestellten!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de