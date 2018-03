Das hören die Fans von Köln 50667 und Berlin – Tag & Nacht sicher gerne! Die Produktionsfirma Filmpool werkelt aktuell eifrig an einem ähnlichen Konzept, das in der sächsischen Großstadt Leipzig spielen soll. Und die Hauptfigur der neuen Show dürfte dem einen oder anderen Zuschauer durchaus bekannt vorkommen: "Köln 50667"-Star Janine Pink könnte mit dem neuen TV-Format tatsächlich ihr Schauspiel-Comeback feiern!

Erst 2017 entschied sich Janine dafür, aus der Serie "Köln 50667" auszusteigen, in der sie fünf Jahre die Rolle der Yvonne Voss gespielt hatte. Doch ihre Fans müssen der Schauspielerin nicht länger hinterhertrauern: Mit der Serie "Princess of Leipzig" könnte die 30-Jährige zurück auf die deutschen Bildschirme kehren. Laut Bild hat sich die brünette Beauty bereits die Hauptrolle geschnappt. Um auch die übrigen Rollen zu besetzen, veranstalteten die Macher am Samstag im Leipziger Nachtklub L1 ein offenes Casting.

Bisher ist noch nicht entschieden, ob RTL2 die Sendung auch ins Programm nehmen wird. Die Produktionsfirma ist sich jedoch sicher, dass die Serie aus Leipzig jede Menge spannende Storys liefern wird: "Die Stadt hat einfach alles. Angesagte Klubs und Restaurants, hippe Läden. Ein Magnet für spannende, junge Leute mit großen Träumen." Würdet ihr euch das Format anschauen? Stimmt im Voting ab!

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink auf der GLOW

Anzeige

Cinamon Red/WENN.com Janine Pink bei einem "Köln 50667"-Fantreffen

Anzeige

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de