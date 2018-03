Diese Grenze konnte sie einfach nicht überwinden! Mit ehrgeizigen Zielen kam Kandidatin Sabine zu der Abnehmshow The Biggest Loser. Sie wollte durch Sport und gesunde Ernährung so viel abspecken, dass sie im großen Finale weniger als 100 Kilo auf die Waage bringt. Diese Herausforderung muss der Familienmensch jetzt allerdings alleine meistern: In der aktuellen Folge verweigerte sie sich einer sportlichen Challenge – und flog prompt aus dem TV-Wettbewerb!

Auf einer Brücke sollten die verbliebenen Kandidaten auf einem Brett an einem Seil balancieren und mittels Muskelkraft verhindern, dass sie ins Wasser fallen. Eine unüberwindbare Aufgabe für Sabine, die unter extremer Höhenangst leidet. "Es tut mir wirklich leid. Aber es ist furchtbar schlimm für mich. Da trage ich lieber die Konsequenzen. Ich kann das nicht", teilte sie ihre Panik mit den Coaches. Fitnesstrainerin Sabine Theiss traute ihren Ohren kaum und machte der in Tränen aufgelösten Sabine den Ernst der Lage klar: "Sabine, du weißt, was das für eine Konsequenz hat! Du verlässt lieber ‘The Biggest Loser’?” Doch auch diese eindringliche Warnung konnte die 41-Jährige nicht davon abbringen, freiwillig das Handtuch zu werfen.

Doch Sabine blieb nicht die Einzige, die in der aktuellen Folge die Abspeckshow verlassen musste. Auch Miguel und Fabian mussten um den Einzug in die nächste Runde zittern. Sie verloren im Durchschnitt die wenigsten Kilos und landeten daher in der Exit-Nominierung. All ihre Mitstreiter entschieden sich daraufhin gegen Miguel. “Es ist schon traurig, dass sich alle gegen mich entschieden habe. Sie sehen in mir einfach die größere Gefahr”, versuchte der 21-Jährige in seinem Ausscheiden etwas Positives zu sehen.



Wie es für die übrigen Kandidaten bei "The Biggest Loser" weitergeht, erfahrt ihr am Sonntag ab 17:45 Uhr bei Sat.1.

SAT.1 / Guido Engels Ramin Abtin, Mareike Spaleck, Christine Theiss und Matthias Killing bei "The Biggest Loser"

SAT.1/Johannes Mueller Sabine, "The Biggest Loser"-Kandidatin

SAT.1 / Johannes Mueller "The Biggest Loser"-Kandidat Miguel

