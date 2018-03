So herrlich bodenständig: Schauspielerin Blake Lively (30) gehört wohl zu den schönsten Frauen Hollywoods. Und gilt spätestens seit ihrer Kultrolle in Gossip Girl für viele Frauen auch als absolutes Stilvorbild. Mit ihren ausgefallenen und gleichzeitig eleganten Styles sieht die zweifache Mutter einfach immer perfekt aus. Jetzt verriet Blake, wie individuell ihr Look tatsächlich ist: Sie verzichtet auf einen Stylisten und sucht sich ihre Outfits lieber selber aus!

Eine persönliche Stilberatung gehört in Hollywood schon zum guten Ton. Die meisten Starlets lassen sich für ihre gesamte Garderobe, spätestens jedoch für die Red-Carpet-Auftritte professionell beraten. Ganz anders als Blake! In einem Interview mit dem Magazin Women's Wear Daily erklärte die Blondine jetzt, wieso sie keine Hilfe von Stylisten braucht: "Es ist nicht schwer. Ich meine, wir alle ziehen uns doch jeden Morgen an. Wenn man die Kleidung also einmal hat, sucht man sich einfach aus, was man anziehen möchte, wie jeder andere Mensch."

So ganz ohne Hilfe klappt es dann aber auch bei der Frau von Ryan Reynolds (41) nicht. Immerhin braucht ein angesagter Kinostar eine Menge ausgefallener Roben. "Der schwere Teil ist es, die ganzen Fashion Shows durchzugehen und die Looks zu bestellen, die einem gefallen. Ich habe eine Assistentin, die mir dabei hilft, die Looks zu bestellen", erzählte sie in dem Interview.

Mike Coppola/Getty Images for People.com Blake Lively bei der Costume Institute Gala

Dimitrios Kambouris/Getty Images for TIME Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Time 100 Gala in New York

Jamie McCarthy/Getty Images for Michael Kors Anna Wintour, Blake Lively und Robyn Lively bei einer Modenschau von Michael Kors

