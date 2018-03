Vorbereitung ist alles – auch für Sarah (26) und Dominic Harrison (26)! Die Influencer genießen derzeit ihren ersten Dubai-Trip mit Baby Mia Rose. Und tatsächlich bewährt sich die Kleine als relaxte Globetrotterin: Sie übersteht den langen Flug und scheint das warme Klima zu lieben. Neben Einblicken in seinen Urlaub gab das Paar in einem YouTube-Vlog auch preis, wie es die Reise vorbereitet hat. "Kofferpacken ist eine Katastrophe! Da man nie weiß, was man alles braucht, kurze Sachen, lange Sachen, Windeln, Milchnahrung – weiß man ja nicht, ob man das im Ausland kaufen kann –, nimmt man einfach alles mit", erzählte Sarah. Der Stress vor Abflug scheint sich auszuzahlen: Jetzt urlauben die Harrisons mega-entspannt und glücklich unter der Sonne Dubais!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de