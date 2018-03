Vertragen sich die beiden Streithennen sich jetzt doch endgültig? Zwischen den Germany's next Topmodel-Kandidatinnen Zoe Saip und Victoria Pavlas (19) fliegen regelmäßig die Fetzen in der Castingshow – und dabei sind die zwei eigentlich beste Freundinnen! In der aktuellen Folge der Sendung konnte Zoe nun endlich einen vollen Erfolg landen, denn sie ergatterte einen Job für das Nylon-Magazin und damit eine zehnseitige Fotostrecke. Ihre On-Off-Kumpeline reagierte auf den Job-Triumph ziemlich überraschend!

Nach all dem Knatsch der vorhergehenden Folgen hätten wohl die meisten Zuschauer vermutet, dass die Beef-BFFs zu neuen Streitigkeiten ausholen, wenn Victoria von dem Erfolg der Blondine hört. Doch die Österreicherin schien es ihr zu gönnen – und freute sich sogar mit Zoe: "Ich bin wirklich sprachlos, dass Zoe den Job bekommen hat. Sie wird hier wohl noch richtig erwachsen!", kommentierte die brünette Wienerin den Erfahrungsbericht der Rückkehrerin.

Während ihre Freundin die Karriereleiter in der Modewelt langsam zu erklimmen scheint, sah es für Victoria zeitweise nicht so gut aus: In der vergangenen Episode musste die Abiturientin bereits zittern – die Chef-Jurorin Heidi Klum (44) stufte sie als Wackel-Kandidatin ein. Ob nicht doch der Neid zwischen den beiden Österreicherinnen aufflammt, wenn die Leistungen sich zu stark unterscheiden, kann am nächsten Donnerstag wieder um 20:15 Uhr auf ProSieben verfolgt werden.

