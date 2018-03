Michael Michalsky (51) ist entsetzt! In der 13. Germany's next Topmodel-Staffel steht vor allem eines im Mittelpunkt: Der Dauerzoff zwischen den eigentlichen BFFs Victoria Pavlas (19) und Zoe Saip (18). Der Streit geht sogar so weit, dass Juror Michael davon Wind bekommt. Promiflash trifft den Designer beim Launch von t: by tetesept created by MICHALSKY in Berlin und fragt nach: Was hält der Team-Weiß-Chef vom Model-Gemotze? ”Also, wenn mein bester Freund einige der Sachen so abziehen würde, wie das die beiden machen, ich weiß nicht, wie lange der noch mein bester Freund wäre”, stellt der Mode-Profi klar.



