Es wird wieder nackt! In der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel scheint weniger mehr zu sein. Immer wieder müssen sich die Kandidatinnen in knappen Outfits oder quasi textilfrei vor der Kamera beweisen. Auch in der kommenden Woche gibt es wieder viel Haut zu sehen, denn die Nachwuchsmodels sollen mit nackten Männern posieren. Die besondere Herausforderung dabei: Die Mädchen müssen den Intimbereich ihres Gegenspielers gekonnt verdecken!

Viele kostet dieses Shooting echte Überwindung! Der ProSieben-Trailer für die kommende Woche zeigt schon jetzt erste Aufnahmen der leicht bekleideten Fotosession und eines ist dabei kaum zu übersehen: Die Beautys sind von so viel Männlichkeit doch ein wenig überfordert. Damit die Bilder am Ende möglichst ästhetisch aussehen, sollen die jungen Frauen nämlich das beste Stück ihres Gegenübers verdecken – zur Not auch mit der Hand! Ganz so wohl scheinen sich die Schützlinge von Thomas Hayo und Michael Michalsky (51) mit dieser Aufgabe allerdings nicht zu fühlen.

Besonders für Gerda und Jennifer (23) geht es bei dem kommenden Shooting um alles: Die beiden stehen am Donnerstag im Shootout! Das bedeutet, dass die Schwächere der beiden direkt im Anschluss nach Hause fliegen muss. Ob sich die zwei von so viel Testosteron einschüchtern lassen werden?

