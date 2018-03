Germany's next Topmodel-Kandidatin Bruna Rodrigues (24) ist häufig im Mittelpunkt von fiesen Lästereien. Mit ihrer emotionalen Art eckt die schöne Brasilianerin bei vielen der Nachwuchs-Models an. Im Promiflash-Interview verrät ihr Ehemann Voo Rodrigues jetzt, wie gelassen er mit den Sticheleien gegen seine Frau umgeht: "Ich weiß ja, dass das ein Stück weit ja auch so inszeniert wird. Mir ist das scheißegal."



